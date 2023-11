La exclusiva de PlayStation 5 Marvel’s Spider-Man 2 se acerca a su primer mes en tiendas y ya es uno de los contendientes al juego más vendido del año, junto a contendientes al GOTY como Baldur’s Gate 3 y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Así lo informó la desarrolladora Insomniac Games a través de su cuenta de X, en un post en el que resaltó el increíble logró de ventas.

Lee también: Review Marvel Spider-Man 2: Más grande, mejor

Este título vendió más 2.5 millones de copias solo en sus primeras 24 horas de puesta en vitrina, esto lo convirtió en el título de PlayStation Studios que más rápido se vendió en la historia.

“Gracias a nuestra increíble comunidad por apoyarnos y ayudarnos a alcanzar este hito” expresó la desarrolladora a través del post durante horas de esta mañana.

Woo! We're incredibly honored to announce Marvel's #SpiderMan2PS5 has sold over 5 MILLION COPIES!

Thank you to our incredible community for supporting us and helping us reach this milestone! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/KkXGXbsAB5

— Insomniac Games (@insomniacgames) November 9, 2023