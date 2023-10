Este martes, Sony sorprendió a todos los fanáticos y fanáticas de la tecnología al anunciar un nuevo modelo de PlayStation 5, el que destaca por ser un 30% más pequeño que el original.

“Para abordar las necesidades cambiantes de los jugadores, nuestros equipos de ingeniería y diseño colaboraron en un nuevo formato que ofrece más opciones y flexibilidad”, señalaron.

Desde la compañía detallaron que las mismas características tecnológicas que hacen que el PS5 “sea la mejor forma para jugar” están incluidas “en un formato más pequeño”.

“La nueva PS5 se ha reducido en volumen más de un 30% y su peso en un 18% y un 24% respecto a los modelos anteriores. Hay cuatro paneles de cubierta separados, con la parte superior en aspecto brillante, mientras que la parte inferior sigue mate”, agregaron.

Finalmente, desde Sony explicaron que, una vez que se agote el inventario del modelo actual de PS5, el nuevo dispositivo más delgado se convertirá en el único modelo disponible para la venta.

✨ Introducing a new look for PlayStation 5 ✨

Smaller design with a full-power PS5 experience. Full details on model options at PS Blog: https://t.co/G5prHOa9VB pic.twitter.com/ep3o1ktiG9

— Sony (@Sony) October 11, 2023