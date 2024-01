En medio del asombro que caracterizan los Consumer Electronics Show (CES) cada año, la edición 2024 ha dejado una marca imborrable en el panorama tecnológico global.

Entre robots, dispositivos portátiles de vanguardia y soluciones inteligentes, una novedad se ha destacado: un auto que se puede conducir con el mando de la PlayStation.

En este esperado evento que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos, Sony entregó más detalles sobre AFEELA, su vehículo eléctrico realizado en conjunto con Honda.

Su principal novedad radica en la posibilidad de manejar, tanto desde su interior como desde su exterior, nada más ni menos que con un mando DualSense de PlayStation 5.

Sin embargo, aparentemente hay malas noticias: esta innovadora característica solo sería una demostración técnica y no estaría incluida en el producto final.

Pese a ello, el AFEELA reúne grandes avances tecnológicos, tales como un agente personal conversacional que utiliza el servicio Azure OpenAI, el cual fue desarrollado en colaboración con Microsoft.

Diversos sensores que rodean el vehículo “traduciendo el mundo exterior en objetos 3D del interior” y múltiples parlantes en toda la cabina que brindan un “sonido alucinante” son solo algunas de las otras particularidades que prometen.

🎮 Sony Honda Mobility's 'Afeela' prototype was unveiled at the Consumer Electronics Show in Las Vegas. The company claims its multiple sensors can monitor traffic and provide support while highlighting its immersive entertainment experience with games and movies #CES2024 pic.twitter.com/xCZqhp64Fa

— Reuters (@Reuters) January 9, 2024