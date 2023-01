Junto con el inicio del nuevo año, los fanáticos y fanáticas del anime ya comienzan a prepararse para los lanzamientos que se realizarán este 2023.

Temporadas nuevas, finales de serie y esperados remakes verán la luz en los próximos meses. En CNN Chile te nombramos algunos de los más esperados:

Tokyo Revengers (temporada 2)

El 8 de enero llegará a Disney +, al menos en Estados Unidos y Japón, Tokyo Revengers: Christmas Showdown, la continuación del anime que adaptará el arco “Seiya Kessen”, también llamada “La batalla de Navidad”.

Kimetsu no Yaiba (temporada 3)

La popular adaptación del manga creado por Koyoharu Gotouge se estrenará en abril y abarcará el “Arco de la Aldea de los Herreros”.

Jujutsu Kaisen (temporada 2)

En julio llega la esperada segunda temporada de Jujutsu Kaisen. En esta oportunidad, se transmitirá un arco corto, pero intenso del pasado de Gojo, seguido del arco conocido como “El incidente de Shibuya“.

Shingeki no Kyojin (temporada final)

Si bien aún no hay una fecha exacta, este 2023 finalmente será estrenada la tercera parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Vinland Saga (temporada 2)

El próximo 9 de enero llegarán a Crunchyroll las nuevas aventuras de Thorfinn, quien ahora saldrá en busca de venganza por su padre.

SPY x FAMILY (temporada 2)

En algún momento de este año será estrenada la segunda temporada de la exitosa SPY x FAMILY. Además del anime, también se espera el lanzamiento de una película.

Rurouni Kenshin (Samurai X)

Rurouni Kenshin, conocida en Latinoamérica con el nombre de Samurai X, regresará a la pantalla chica de la mano de Netflix. La serie adaptará el manga creado por Nobuhiro Watsuki desde el principio.