Este miércoles, Samsung Electronics presentó en un evento en Seúl, Corea del Sur, sus nuevos e innovadores productos, entre los que se encuentran el Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5.

La cita, celebrada en el exclusivo distrito de Gangnam, congregó a estrellas como la actriz estadounidense Sydney Sweeney y Anitta, además Suga de BTS y los miembros de Stray Kids.

Las novedades de Samsung

Galaxy Z Flip5 y Galaxy Z Fold5

La compañía surcoreana anunció su quinta generación de celulares plegables, compuesta por el Galaxy Z Flip5 y el Galaxy Z Fold5, modelos que incorporan nuevas bisagras más resistentes y refinadas que los hacen más ligeros y compactos para tratar de mantener su liderazgo en un segmento cada vez más competitivo.

Samsung detalló que estos dispositivos están cuidadosamente diseñados para satisfacer las expectativas de duración. Entre otras novedades, la pantalla principal está equipada con una capa antigolpes y posee una parte trasera rediseñada “para una visualización más sólida”, señalaron.

TM Roh, presidente y head de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics, señaló que “Samsung está revolucionando el sector de los smartphones plegables estableciendo el estándar y perfeccionando continuamente la experiencia”.

El Z Flip5, si bien comparte el hardware de su antecesor (procesador Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB de RAM, 512 GB de memoria, pantalla interior de 7,6 pulgadas y exterior de 6,2), es ahora 10 gramos más ligero y entre 2-3 milímetros más fino. A ello se le suma una serie de nuevas características innovadoras.

Entre otras cosas, posee una nueva pantalla externa Cover Screen, 3,78 veces más grande que la de la generación anterior, que ofrece una amplia gama de funciones nuevas y ya disponibles. Desde esta pantalla se puede acceder rápidamente y sin esfuerzo a información útil gracias a los widgets que permiten realiza acciones como consultar el tiempo o controlar la música.

Unfold a whole new chapter of Samsung Galaxy together, unveiled at #SamsungUnpacked and lighting up Seoul. #JoinTheFlipSide​ Learn more: https://t.co/vfM0Uly8Dj pic.twitter.com/vEEon0zpVD — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 26, 2023

Por su parte, el Z Fold5 ofrece una gran pantalla envolvente y una batería de larga duración en lo que sería el “Fold más fino y liviano hasta la fecha“. “Es fácil de llevar a cualquier parte, a la vez que ofrece el rendimiento más potente de la serie Galaxy Z“, detallaron desde la compañía.

“La pantalla principal de 7,6 pulgadas ofrece una visión amplia e ininterrumpida para que los usuarios puedan disfrutar de su película favorita en formato vertical u horizontal. Además, el brillo máximo ha aumentado más de un 30%, hasta 1.750 nits, para una experiencia de visualización óptima en exteriores, incluso bajo una luz solar intensa”, agregaron.

Say 👋 to the stunningly immersive #GalaxyZFold5. Be the first to unfold the extraordinary and experience a world beyond imagination. #GalaxyUnboxing #JoinTheFlipSide #SamsungUnpacked​ Learn more: https://t.co/AxN34kNLOS pic.twitter.com/SutlGUWW40 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 26, 2023

Galaxy Tab S9

Samsung también anunció su nueva serie Galaxy Tab S9. En los tres modelos, Galaxy Tab S9, S9+ y S9 Ultra, las pantallas Dynamic AMOLED 2X garantizan “experiencias de visualización y entretenimiento épicas” con la potencia de Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 2 para Galaxy.

“No hay equipos como Galaxy Tab S9 en el mercado actual. Un auténtico disruptor en su categoría, es el primero de su clase en ofrecer las experiencias que más gustan a los usuarios de tablets en un diseño premium completo“, sostuvo TM Roh.

The new standard of premium tablets is here! Get ready to discover the unbeatable #GalaxyTabS9 Series now. #GalaxyUnboxing #SamsungUnpacked​ Learn more: https://t.co/rg9tQN5Jak pic.twitter.com/1QvREXFBC4 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 26, 2023

Galaxy Watch6 y Galaxy Watch6 Classic

El tercer gran anuncio de la compañía fueron los nuevos Galaxy Watch6 y Galaxy Watch6 Classic, los cuales están “diseñados para ayudar a los usuarios a crear hábitos más saludables durante todo el día”. Entre otras cosas, ofrecen mediciones en tiempo real de los índices de salud junto con un “potente rendimiento y un diseño renovado”.

Cuenta con bisel extrafino, una pantalla de más grande y vibrante, y una interfaz de usuario interactiva. Ambos modelos también permiten a los usuarios acceder a una mayor selección de aplicaciones de reloj, así como a nuevas opciones de correas que les permiten alcanzar personalizar tu smartwatch.

“Con los nuevos modelos Galaxy Watch6 y Galaxy Watch6 Classic, cumplimos nuestro compromiso de democratizar las herramientas avanzadas de monitoreo de la salud, ofreciendo ahora un acceso más fácil directamente desde la muñeca”, detalló TM Roh.

