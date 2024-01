Este miércoles, Samsung presentó sus nuevos dispositivos: el Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ y Galaxy S24. Con ellos, desata nuevas experiencias móviles con Galaxy AI.

Desde la compañía señalaron que la inteligencia artificial amplifica casi todas las experiencias en la serie Galaxy S24, desde facilitar la comunicación sin barreras con traducciones inteligentes de texto y llamadas, hasta maximizar la libertad creativa con el Motor ProVisual.

TM Roh, presidente y Head de Mobile eXperience Business de Samsung Electronics, señaló que “la serie Galaxy S24 transforma nuestra conexión con el mundo y enciende la próxima década de innovación móvil”.

“Galaxy AI se basa en nuestra herencia de innovación y profundo entendimiento de cómo las personas usan sus teléfonos. Estamos emocionados de ver cómo nuestros usuarios en todo el mundo potencian sus vidas cotidianas con Galaxy AI para abrir nuevas posibilidades“, agregó.

La preventa de los modelos de la serie Galaxy S24 ya está activa en Chile y Samsung ofrecerá múltiples promociones. La primera oferta para este lanzamiento consiste en la posibilidad de acceder a un upgrade al doble de almacenamiento sin subir el valor del equipo. Por ejemplo, el modelo Galaxy S24 Ultra de 1 TB se ofrecerá al valor referencial del modelo de 512 GB.

En el caso del modelo Ultra de 512 GB, la promoción lo deja en un valor de $1.469.990, y en el caso de los equipos S24+ de 512 GB y S24 de 256 GB, el precio promocional será de $1.229.990 y $979.990, respectivamente. También estará la opción de entregar un equipo antiguo en parte de pago para acceder a importantes descuentos.

Además, quienes adquieran un equipo de la serie Galaxy S24 recibirán un voucher de $100 mil para una futura compra. También habrá ofertas especiales en un evento de livecommerce que se realizará este miércoles 17 de enero a las 20 horas a través de Samsung.com

Introducing the all-new #GalaxyS24 Series. Every connection, every creativity – now powered by #GalaxyAI. Discover how Samsung is opening up new mobile possibilities and empowering the lives of Galaxy users. #SamsungUnpacked

Learn more: https://t.co/yIdwbfFZyj pic.twitter.com/Wep01mr1y2

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 17, 2024