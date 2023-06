Este lunes, Microsoft anunció el lanzamiento de una Xbox Series S inspirada en Barbie con motivo del estreno de la nueva película sobre la muñeca.

La compañía anunció diseños de consola personalizados con elementos representativos de Barbie, tal como lo es su vivienda, más conocida como Dreamhouse.

Además, presentaron una serie de placas frontales intercambiables del control inalámbrico de Xbox “diseñadas con base en atuendos usados por Barbie y Ken“.

Desde Xbox también anunciaron que los jugadores y jugadoras de Forza Horizon 5 recibirán de regalo versiones virtuales del Chevrolet Corvette clásico de 1956 de Barbie o de la camioneta Hummer 2022 de Ken.

“Simplemente, es necesario descargarlos del centro de mensajes del juego y aparecerán en tu garaje listos para la acción, incluso si no vives en Barbie Land”, detallaron desde la gigante de los videojuegos.

Xbox is excited to team up with Warner Bros. Pictures “Barbie” and Mattel to celebrate the iconic doll-size heroine’s journey of self-discovery with a variety of activations, @ForzaHorizon in-game content and giveaways: https://t.co/foyaH4giFh

— Xbox Wire (@XboxWire) June 26, 2023