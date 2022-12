Buenas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de Los Caballeros del Zodiaco, ya que esta semana finalmente se dio a conocer el primer adelanto de su adaptación live-action.

Un poco de la armadura de Pegaso y un primer vistazo de Mackenyu en el rol de Seiya es lo que se puede ver en el teaser de poco más de un minuto de duración.

La película, basada en el anime y manga creado por Masami Kurumada en los años ’80, sigue la historia de Seiya y sus amigos, quienes luchan para proteger a la diosa Athena.

En el elenco hay reconocidos actores, tales como Sean Bean, conocido por su papel de Ned Stark en Game of Thrones, y Famke Janssen, quien interpreta a Jean Grey en la saga X-Men.

La cinta, oficialmente titulada Saint Seiya: Knights of the Zodiac, aún no tiene fecha de estreno, aunque se espera que vea a luz en algún momento del 2023.