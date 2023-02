Durante la jornada de este miércoles, usuarios de Instagram reportaron problemas para compartir contenido en la plataforma.

Los propios usuarios acudieron a Twitter para consultar sobre posibles intermitencias al momento de subir contenido como publicación o en historias, e informaron fallas para visualizar las cuentas que revisaron las “histories”.

Solo a mi Instagram le borra las storys? #instagramdown — Azu 🤍 (@azulgomezz_) February 8, 2023

#instagramdown what is happening with stories? I have no views — jiφως (@alexkatshis) February 8, 2023

Is anyone else struggling with their post reaching other accounts on Instagram? #instagramdown — sianlucydavies 🖤 (@sianlucydavies) February 8, 2023

De momento no existe claridad de cuántos países son afectados por la falla de la red social. Sin embargo, los tuits de los usuarios en distintos idiomas dan cuenta de que no se trataría de un problema local.

En ese contexto, la plataforma DownDetector ratificó, mediante su sitio web y cuenta de Twitter, que “informes de usuarios indican problemas en Instagram“.

Hasta ahora, el conglomerado Meta, también propietario de WhatsApp y Facebook, no se ha referido a la situación.

User reports indicate Instagram is having problems since 3:08 PM EST. https://t.co/lXKoHvktSg RT if you're also having problems #Instagramdown — Downdetector (@downdetector) February 8, 2023

Los memes que dejó la falla de Instagram:

Como es de costumbre ante sucesos de esta naturaleza, rápidamente los usuarios de Twitter sacaron a relucir su ingenio y publicaron creativos memes sobre la situación. Revisa a continuación algunos de ellos.

Después de 3 veces intentando subir una historia y me entero que #instagramdown 🤡 pic.twitter.com/K3Ur8rJ6FS — Ilse Huerta (@huerta_ilse) February 8, 2023

Cuando te enteras que Instagram se ha caído 😵#InstagramDown pic.twitter.com/OwlmaVaGd0 — Mi Mundo Disney 🏰 (@MiMundoDisney) February 8, 2023

So instagram is down, again🧍 are we even surprised at this point #instagramdown pic.twitter.com/Dxv7WXj5uS — ✨Med-kadriya✨ (@KadriyaMed) February 8, 2023