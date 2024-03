La tarde de este martes, usuarios de diversos países a lo largo del mundo reportaron la caída masiva de Facebook e Instagram.

Cerca de las 14:00 horas, las personas comenzaron a señalar que ambas plataformas ya habían vuelto a la normalidad.

Hasta el momento, desde ninguna de las redes sociales de Meta han salido a dar explicaciones sobre la caída masiva.

En el caso de Facebook, la plataforma cerró las sesiones de algunos usuarios y usuarias, sin dejarlos ingresar a sus perfiles. Por su parte, Instagram experimenta problemas a la hora de actualizar el feed y las historias. Además, no pueden enviar mensajes directos.

Según el sitio Downdetector, que monitoriza los incidentes de acceso a diferentes servicios con base en los reportes de los usuarios, los problemas comenzaron pasado el mediodía y la mayoría tuvo que ver con problemas para iniciar sesión.

El único portavoz de Meta que se ha pronunciado ha sido Andy Stone, director de comunicación de la compañía, quien cerca de las 13:00 horas confirmó estos problemas y señaló que se estaban trabajando para solucionar los contratiempos en sus servicios, sin precisar la causa de esta caída.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024