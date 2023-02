HBO liberó un avance de lo que será el quinto capítulo de The Last of Us, luego de intrigar a los fanáticos con la nueva entrega de este domingo.

En el adelanto se ve como Ellie y Joel siguen atrapados en Kansas City, ciudad por la que pasaron mientras iban a Wyoming para buscar Tommy, el hermano de Joel.

Además, vemos a nuevos personajes que ya fueron presentados en el cuarto capítulo. “Él me dice que olvide, pero dónde está la justicia en el olvido”, dice Kathleen en el tráiler.

El episodio llevará por nombre Endure and Survive (Soportar y Sobrevivir) y será dirigido por Jeremy Webb, quien también estuvo a cargo de la cuarta entrega de la serie.

Revisa el adelanto del quinto capítulo

¿A qué hora y dónde ver la serie?

The Last Of Us normalmente se emite los domingos a través de HBO y HBO Max. Sin embargo, el quinto episodio se estrenará el viernes 10 de febrero a las 23:00 horas debido al Super Bowl, que se realizará este domingo.