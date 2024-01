El cliffhanger que dejó el final de Spider-Man: Across the Spider-Verse sentó las bases de la alta expectación que rodea al cierre de la saga que vendrá con su secuela, que desde ya anticipa “una conclusión muy satisfactoria”.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse retomará el asunto posterior al interrogatorio del “Merodeador” Miles Morales y su tío Aaron Davis en el universo 42 interrogando al Miles de la dimensión original en que toma lugar el filme.

Sus productores, Phil Lord y Chris Miller comentaron a Deadline en el marco de la alfombra roja de los Globos de Oro la conclusión y señalaron que “será una conclusión muy satisfactoria”.

“Se adentrará aún más en las relaciones emocionales entre Miles, Gwen, Peter B. y los padres de Miles”, agregaron.

“Lo más interesante para Miles es ¿Cómo lidiar con un sentimiento de traición y convertirlo en algo afirmativo?” apuntó Lord a Deadline. “Y creo que lo que intentamos hacer con estas películas es representar la bondad y mostrar cómo el amor que los personajes de la película tienen por Miles se traduce en su crecimiento y éxito”.

