Buenas noticias llegaron para los fanáticos de Hayao Miyazaki, ya que este miércoles finalmente se reveló el tráiler de su película The Boy and the Heron.

El adelanto de este largometraje del afamado Studio Ghibli se presentó de cara a su estreno en los cines europeos y estadounidenses.

Kimitachi wa Do Ikiru ka, también conocida anteriormente por el nombre de ¿Cómo vives?, es el primer largometraje de Miyazaki en diez años.

La cinta llegó a los cines japoneses el pasado 14 de julio sin haber tenido ninguna promoción, tráiler, sinopsis o imágenes previas. Pese a ello, fue un rotundo éxito y hasta el día de hoy se mantiene firme en la cartelera nipona.

Sinopsis de The Boy and the Heron

En la sinopsis de The Boy and the Heron (El Muchacho y la Garza) se señala que es “una fantasía semiautobiográfica sobre la vida, la muerte y la creación, en homenaje a la amistad, desde la mente de Hayao Miyazaki”.

“Un joven llamado Mahito, que anhela a su madre, se aventura en un mundo compartido por vivos y muertos. Allí la muerte llega a su fin y la vida encuentra un nuevo comienzo“, agrega la reseña de la cinta, que se prevé que sea la última cinta del director japonés.

Mira el primer tráiler de The Boy and the Heron