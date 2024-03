El cofundador de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, contó que Hayao Miyazaki evita las apariciones públicas debido a la vergüenza que le causan sus anuncios de retiro, los que finalmente no ha concretado.

La revelación se da luego de que la última cinta de Miyazaki, El Niño y la Garza, se llevará el Oscar en la categoría “Mejor Película Animada”, pero nadie subiera al escenario a recibir el galardón.

¿Qué dijo Suzuki?

De acuerdo con Suzuki, el esquivo director de 83 años reaccionó con alegría a la noticia sobre el Oscar, pese a tratar de reprimirse: “estaba sonriendo, estaba completamente feliz (…) y emocionado”.

“Me señaló: ‘como niño japonés, no debería mostrar mi cara feliz‘ (…). Se esforzó mucho por reprimir sus sentimientos, diciendo que no le importa, pero tuve la sensación de que lo deseaba mucho”, agregó.

Hace algunas semanas, en conversación con The Hollywood Reported, el cofundador de Ghibli aseguró que Miyazaki le dijo que “no se mostraría en público”, ya que “le resultaba bastante embarazoso volver después de anunciar que se retiraría”.

Ahora, sobre su ausencia en los Oscar, afirmó que “cuando dice: ‘No me mostraré más al mundo’, creo que es lo que siente de verdad. No quiere repetir la tontería de dar explicaciones y luego mentir. Así que me encargaré yo mismo de esa parte (las relaciones públicas)”.

Mira el tráiler de El niño y la Garza