God of War: Ragnarok ha logrado ganarse el aprecio de la crítica especializada y del público en general, posicionándose como uno de los mejores juegos del año. Sin embargo, a pesar de su éxito, recibió duras críticas de una inesperada institución: PETA.

PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) cuestionó la excesiva violencia que hay contra los animales en el juego e instó a los desarrolladores a que incluyan un “modo PETA” que los usuarios y usuarias puedan activar para eliminar la necesidad de ejercer violencia.

La organización animalista criticó duramente una de las batallas importantes del título. En ella, Kratos y Atreus deben vencer a Garm, un lobo gigante que se encuentra encadenado en condiciones de frío extremo y sin comida ni agua.

“Todos los perros merecen hogares amorosos y sofás cálidos, incluso si miden 18 metros. Los perros nunca deben permanecer encerrados o encadenados a la intemperie. Pídele a @SonySantaMonica que cree un ‘modo PETA’ para que los jugadores puedan pasar a Garm sin lastimarlo“, señalaron desde la institución en video.

El director creativo de Santa Monica Studio, Cory Barlog, respondió al llamado de la institución. “Saben que no es un lobo real, ¿cierto? No alentamos a nadie a pelear o lastimar a ningún animal en el mundo real“, escribió en Twitter.

you know its not a real wolf, right?

we do not encourage anyone to fight or hurt any animals in the real world.

— cory barlog (@corybarlog) November 17, 2022