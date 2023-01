(CNN) — China reabrió sus puertas a Marvel Studios de Disney por primera vez en casi cuatro años, con dos nuevos estrenos de películas asegurados en el segundo mercado cinematográfico más grande del mundo.

Black Panther: Wakanda Forever se estrenará en China el 7 de febrero, aproximadamente tres meses después de su debut mundial, mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantumania se estrenará el 17 de febrero, anunció Marvel Studios en las redes sociales chinas el martes.

Son las primeras películas de Marvel en aparecer en las pantallas grandes del país desde el lanzamiento de Spider-Man: Far From Home en julio de 2019, según Paul Dergarabedian, analista de medios sénior de Comscore.

Desde entonces, las últimas ocho películas de Marvel no se han exhibido en el país, aunque eso se reducirá a siete con el próximo estreno de Black Panther, dijo Dergarabedian. Incluyen Thor: Love and Thunder y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que debutó en otros lugares en 2022.

Los problemas de Marvel fueron parte de una desaceleración más amplia en China para los productores de Hollywood, que recientemente han tenido problemas para llevar sus películas al vasto mercado.

El año pasado, éxitos de taquilla como Top Gun: Maverick y Spider-Man: No Way Home no llegaron a los cines allí.

Los desafíos para los estudios de Estados UNidos se pueden atribuir a una multitud de factores, “desde los reguladores chinos que dan luz verde a menos películas extranjeras en general hasta las dudas sobre cada película en particular”, según Dergarabedian.

Pero sugirió que lo último podría indicar mejores tiempos entre Hollywood y China.

“La importancia simbólica de estos pasos para que se estrenen más películas estadounidenses en China es ciertamente una señal positiva para avanzar”, dijo Dergarabedian a CNN.

¿Efecto avatar?

Una de las razones por las que Marvel puede estar viendo un cambio de suerte es el exitoso lanzamiento de Disney de Avatar: The Way of Water, agregó.

La película se estrenó en diciembre y fue una de las pocas producciones extranjeras en llegar a los cines chinos en los últimos meses.

Rápidamente, se ha convertido en una sensación de taquilla. Los datos de Comscore muestran que Avatar ha recaudado más de US$ 1900 millones en todo el mundo, lo que lo convierte en el sexto lanzamiento con mayor recaudación de todos los tiempos. China contribuyó con US$ 217,4 millones al botín total.

“Las puertas que se abrieron a Avatar: The Way of Water de Disney han beneficiado tanto al estudio como a la comunidad de exhibición en China”, dijo Dergarabedian, refiriéndose a los operadores de salas de cine. “Esto probablemente jugó un papel en este cambio bienvenido en la jugabilidad de las películas de Marvel en el país”.