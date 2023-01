Llegó enero y desde Apple anunciaron la llegada de nuevos títulos a Apple Arcade. La compañía de la manzana mordida detalló los cuatro juegos que arribarán durante estas semanas a la plataforma.

Los lanzamientos parten este viernes con Episode XOXO. Este nuevo juego trae el romance y el drama de Episode: Choose Your Story a los suscriptores de Arcade, al mismo tiempo que ofrece una experiencia de Episode premium, seleccionada y optimizada.

Desarrollado por Episode Interactive Studio de Pocket Gems, Episode XOXO es un juego de narración interactivo que presenta historias donde los jugadores eligen su propio destino, viviendo sus historias con amor, romance, aventura y drama.

El juego se lanzará con cinco historias originales -Little Star, The Royal Bachelor, No Time For Love, The Secret He Keeps y Road To Wonderland-, con planes para agregar más historias en futuras actualizaciones.

El 13 de enero llega a la plataforma Illustrated, un juego creativo que combina rompecabezas y juegos de palabras. Cada partida comienza con una ilustración representada como un boceto conceptual inicial, junto con las palabras ocultas de la historia del artista detrás de su obra de arte.

Luego, el viernes 20 de enero arriba Pocket Card Jockey: Ride On! de GAME FREAK inc., el creador de la serie Pokémon RPG. Este juego es una mezcla vertiginosa de solitario y carreras de caballos.

Finalmente, el 27 de enero llegará a la plataforma Squiggle Drop, un ingenioso juego de acertijos basado en la física en el que los usuarios resuelven acertijos y eliminan obstáculos dibujando una sola forma.

Otros títulos que también obtendrán contenido nuevo este mes incluyen LEGO Star Wars: Castaways, Zookeeper World, WHAT THE GOLF?, Subway Surfers Tag, Warped Kart Racers y más.