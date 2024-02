(EFE) – La ciudad de Nueva York presentó este miércoles una denuncia formal contra cinco de las mayores redes sociales -TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y YouTube- por “alentar una crisis de salud mental entre los menores en toda la nación”.

La denuncia -formalizada ante el Tribunal Supremo de California, estado donde tienen su sede la mayoría de empresas tecnológicas- fue presentada hoy por el alcalde Eric Adams y ha sido planteada conjuntamente por la Alcaldía, el Departamento de Educación y el Departamento de Salud.

Nueva York -dijo el alcalde- gasta US$100 millones al año en programas de tratamiento de salud mental de la juventud: “Nuestra ciudad se construyó sobre la innovación y la tecnología, pero muchas redes sociales ponen en peligro la salud mental de los niños, promueven adicciones y animan a comportamientos insanos”, explicó.

“Hoy estamos actuando en nombre de millones de neoyorquinos para que estas compañías rindan cuentas por su papel en esta crisis (…) La denuncia y el plan de acción son parte de una acción más vasta que afectará a las vidas de nuestros jóvenes, nuestra ciudad y nuestra sociedad en los años venideros”, expresó el alcalde.

NEW: New York City files a lawsuit against five social media platforms — TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, and YouTube — for their role in fueling a youth mental health crisis.

We're filing alongside hundreds of school districts across the country.https://t.co/5mtMIqTZ2z pic.twitter.com/tecNV3Zia2

— City of New York (@nycgov) February 14, 2024