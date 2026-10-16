Noticias tech de la semana: Apple anuncia nuevos dispositivos para el hogar, Google presenta Fitbit Edge y lanzan un parlante de Pokémon

El mundo de la tecnología estuvo marcado esta semana por nuevos lanzamientos y anuncios en distintas áreas, desde dispositivos para el hogar inteligente hasta herramientas de seguimiento deportivo.

Apple presentó una nueva generación de productos para su ecosistema doméstico, mientras que Google dio a conocer Fitbit Edge, su nuevo monitor de actividad física con GPS integrado. A estas novedades se sumó el llamado de más de 400 científicos de distintos países para crear un organismo internacional que supervise la seguridad de la inteligencia artificial, entre otros anuncios.

Apple amplía su ecosistema para el hogar

Apple anunció una nueva generación de dispositivos y accesorios para el hogar , con cuatro grandes lanzamientos enfocados en entretenimiento, asistencia por voz y domótica.

, con cuatro grandes lanzamientos enfocados en entretenimiento, asistencia por voz y domótica. Apple TV 4K: incorpora el chip A19, Siri AI y mejoras de rendimiento, además de opciones de sonido envolvente.

incorpora el chip A19, Siri AI y mejoras de rendimiento, además de opciones de sonido envolvente. HomePod mini 2: el altavoz inteligente de Apple estrena el chip S10, mejoras de audio y nuevos colores, con integración al ecosistema Apple.

el altavoz inteligente de Apple estrena el chip S10, mejoras de audio y nuevos colores, con integración al ecosistema Apple. Apple HomeView: una pantalla inteligente de siete pulgadas que centraliza videollamadas, calendarios, contenidos y controles del hogar.

una pantalla inteligente de siete pulgadas que centraliza videollamadas, calendarios, contenidos y controles del hogar. Apple Home Collection: nueva línea de cámaras, timbre con video, cerradura inteligente y termostatos, desarrollada junto a LG Electronics y Schneider Electric. Los productos llegarán desde diciembre, con algunos lanzamientos previstos para 2027.

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Google presenta Fitbit Edge, su nuevo monitor deportivo

Google anunció Fitbit Edge , un monitor de actividad física con GPS integrado, pantalla OLED híbrida y batería con autonomía de hasta siete días. Su llegada a las tiendas está prevista para el 27 de octubre.

anunció , un monitor de actividad física con GPS integrado, pantalla OLED híbrida y batería con autonomía de hasta siete días. Su llegada a las tiendas está prevista para el 27 de octubre. El dispositivo registra más de 50 modalidades deportivas y reconoce automáticamente hasta 100 tipos de entrenamientos y actividades cotidianas.

y reconoce automáticamente hasta 100 tipos de entrenamientos y actividades cotidianas. Entre sus funciones deportivas incluye seguimiento de recorridos sin celular, medición de frecuencia cardíaca, zonas de esfuerzo y cambios de elevación.

En salud, incorpora seguimiento del sueño, variaciones nocturnas de temperatura de la piel y una aplicación de electrocardiograma (ECG).

The next era of wearable health is here ✨ Introducing Google #FitbitEdge:

💪 Advanced health and fitness tracking

✨ Personalized guidance from #GoogleHealth Coach

👀 Sleek, comfortable design Pre-order: https://t.co/OnimUxmi81 https://t.co/T1LNlVbvpO — Google Health (@googlehealth) October 12, 2026

Beats y Pokémon lanzan un altavoz inalámbrico de edición especial

Beats y Pokémon anunciaron una edición especial del altavoz Bluetooth Beats Pill , con diseños inspirados en Pikachu y Mimikyu .

anunciaron una edición especial del altavoz , con diseños inspirados en . El dispositivo ofrece hasta 24 horas de autonomía y certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua.

y certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua. Incorpora mejoras acústicas, con graves más profundos, mayor potencia y un tweeter rediseñado para entregar agudos más nítidos y reducir la distorsión.

Incluye un cordón extraíble con un colgante de Poké Ball y permite cargar celulares y otros dispositivos mediante USB-C.

y permite cargar celulares y otros dispositivos mediante USB-C. Es compatible con iOS y Android, permite sincronizar dos altavoces para ampliar el sonido o crear una configuración estéreo y admite llamadas y acceso al asistente de voz.

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Científicos piden supervisión internacional para la inteligencia artificial