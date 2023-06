Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de The Legend of Zelda, ya que este jueves trascendió que Nintendo y Universal se unirían para llevar el popular videojuego a la pantalla grande.

“Supe que Universal está cerrando un gran trato con Nintendo para adaptar The Legend of Zelda. Esta parece ser la gran franquicia de Illumination y Nintendo”, contó el reportero especializado de Hollywood, Jeff Sneider.

En el podcast The Hot Mic, el también columnista de medios como Variety afirmó que no cree que sea una “gran sorpresa” la noticia: “Pienso que todos lo estaban anticipando, pero me pasaron este dato la semana pasada, de una gran fuente”.

A pesar de ser algo anticipado, Sneider afirmó que fue el avasallador desempeño comercial de Super Mario Bros. lo que facilitó el avance de las actuales negociaciones.

En mayo, el productor Eiji Aonuma, máximo responsable en la actualidad de Zelda, se mostró entusiasmado con la idea de una adaptación. “Estoy interesado, eso es seguro, pero no es suficiente que me interese algo para que las cosas sucedan, desafortunadamente”, dijo a Polygon.

