Este jueves, Nintendo estrenó el último tráiler antes del lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

El nuevo adelanto del popular videojuego nos entrega más detalles de la historia y nos presenta un remozado Hyrule, con nuevas localidades, habilidades, pueblos y personajes que buscarán diferenciar esta entrega con Breath of the Wild.

De acuerdo a Eiji Aonuma, director y productor de The Legend of Zelda, “en la secuela, Tears of the Kingdom, los jugadores darán rienda suelta a la imaginación con un nuevo gameplay que traerá cambios en el mundo del juego”.

El tráiler nos deja lleno de emocionalidades, con el regreso del principal antagonista, Ganondorf, a la serie y la participación de los “elegidos” en gran parte de la historia junto al gran héroe de la historia, Link.

Ahora, solo nos queda esperar hasta el próximo 12 de mayo, fecha escogida por Nintendo para el lanzamiento de Tears of the Kingdom.

Revisa el último tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom