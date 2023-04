(EFE) – El fabricante japonés Nintendo ha acordado con las instituciones de la Unión Europea (UE) que arreglará gratis los mandos defectuosos de su consola Switch, incluso aunque haya vencido la garantía legal, anunció hoy la Comisión Europea.

“Nintendo ha acordado ofrecer a todos los consumidores el derecho a reparación de los mandos afectados de la videoconsola ‘Nintendo Switch’ de forma gratuita, incluso más allá de la garantía legal“, informó en un comunicado el Ejecutivo comunitario.

La decisión de la casa matriz de los videojuegos de Mario Bros llega después de que la Organización Europea de Consumidores (BEUC), la Comisión Europea y las autoridades de consumo de la UE se pusieran “en contacto con Nintendo para abordar un problema técnico recurrente de mandos que no responden“.

Let's-a go!

Go repair your Switch controllers, free of charge.

We contacted Nintendo to address the recurring technical problem with irresponsive Switch controllers and they agreed to offer all consumers the right to repair, free of charge, even beyond the legal guarantee!

— European Commission (@EU_Commission) April 4, 2023