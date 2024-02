Este fin de semana, sábado 17 y domingo 18 de febrero, los jugadores de PlayStation tendrán la oportunidad de probar una de las funciones más demandadas por quienes tienen la suscripción PlayStation Plus.

El multiplayer online de la consola de videojuegos de Sony estará con acceso gratuito durante todo este fin de semana, sin la necesidad de una suscripción de PlayStation Plus, lo que permitirá disfrutar las partidas online con amigos o jugadores de todo el mundo.

Entre los principales títulos multijugador que se encuentran disponibles en la plataforma están Call of Duty: Warzone, Fortnite, The Last of Us, Helldivers II y muchos más.

Además, con esto, podrán formar equipo con otros jugadores, descubrir nuevos juegos multijugadores gratuitos y experimentar nuevas experiencias.

Suscripción de PlayStation Plus

Para obtener una suscripción de PlayStation Plus debes acceder al sitio web oficial de PlayStation o a través de la consola.

Los valores de los planes mensuales van desde los USD$6,99 para PlayStation Plus Essential, USD$10,49 para PlayStation Plus Extra y USD$11,99 para PlayStation Plus Deluxe.