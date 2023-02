Este martes se confirmó lo que muchos fanáticos del MCU estaban esperando: la cuarta entrega de Spider-Man viene en camino y Tom Holland participaría en ella.

En entrevista con Entertainment Weekly, Kevin Feige, responsable de Marvel Studios, reveló que la historia de la nueva película ya está completa. “Todo lo que diré es que tenemos la historia”.

“Tenemos grandes ideas para eso y los guionistas del largometraje están ahora poniendo lápiz sobre papel”, agregó el directivo, aunque no pudo revelar mayores detalles.

En conversación con The Hollywood Reporter, Tom Rothman, CEO de Marvel Studios, también confirmó una siguiente entrega del hombre arácnido al contestar con un rotundo “ya lo creo”.

El ejecutivo no señaló la fecha en la que podría llegar este título a los cines. “Cuando la pueden esperar, no lo sé. No se sirve vino antes de que sea el momento”, dijo.

Esta nueva entrega, aún en proceso de formulación, formaría parte de la fase 5 del MCU, la que traerá nuevos héroes, heroínas y villanos, introduciendo también el llamado “multiverso”.