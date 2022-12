Malas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de Hunter x Hunter, ya que se anunció que el manga nuevamente volverá a entrar en pausa luego del lanzamiento del capítulo 400.

Además, se detalló que la serie volverá en un nuevo formato de publicación, ya no semanal, con el fin de proteger la salud de su autor, el mangaka Yoshihiro Togashi.

“Hemos discutido con Togashi sobre su estado de salud, y tras esto, hemos decidido que desde el capítulo 401, la serie dejará el formato de forma semanal“, informaron desde Weekly Shonen Jump.

Desde la revista recalcaron que “el maestro Togashi seguirá escribiendo los próximos capítulos de la serie y nosotros como editorial lo ayudaremos para que pueda completar el manga”.

“El método de publicación específico y la fecha de retorno serán reveladas en los siguientes volúmenes de la Weekly Shonen Jump”, concluyeron.

Hunter x Hunter will go on hiatus in Weekly Shonen Jump issue 4-5.

Another haitus 😭😭#HunterXHunter pic.twitter.com/Jqn2jeH7Ij

— Tachiyomi Community (@iiTachiyomi) December 21, 2022