Luego de una larga espera, este miércoles el manga de Dragon Ball Super regresó con un nuevo arco donde Goten y Trunks son los protagonistas.

El manga liderado por Toyotarō es una precuela de Dragon Ball Super: Super Hero en la que se cuentan algunas de las aventuras del hijo de Vegeta y Bulma junto al hijo más joven de Gokú y Milk.

Este nuevo capítulo, llamado El nacimiento de los superhéroes, muestra cómo ambos personajes siguen los pasos de Gohan como héroes de la ciudad, mientras adoptan las identidades de Saiyaman X-1 y Saiyaman X-2 para luchar contra el crimen.

“Dragon Ball Super, capítulo 88: ¡Comienza un nuevo arco cuando Saiyaman X-1 y Saiyaman X-2 buscarán limpiar la ciudad“, señalaron desde Shonen Jump a través de sus redes sociales.

El nuevo capítulo se encuentra disponible, en español y de manera oficial, tanto en el sitio web como en la aplicación (disponible para iOS y Android) de Manga Plus de Shueisha.

Dragon Ball Super, Ch. 88: A new arc begins as Saiyaman X-1 and Saiyaman X-2 aim to clean up the town! Read it FREE from the official source! https://t.co/uIABXY2aJq pic.twitter.com/Rpo3kndct3

— Shonen Jump (@shonenjump) December 20, 2022