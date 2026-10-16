“Los autos voladores son reales”: Elon Musk presentó nueva versión de vehículo Tesla

El empresario Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, presentó la noche de este jueves el “Roadster”, vehículo en colaboración con sus dos empresas.

El prototipo corresponde a la segunda versión del primer automóvil de producción en serie de Tesla. Esta nueva versión podrá impulsarse y planear brevemente en el aire gracias a la tecnología aeroespacial de SpaceX.

Durante la demostración en vivo, el Roadster aceleró de 0 a 97 km/h (60 mph) en 0,81 segundos. Luego frenó, retrocedió para tomar vuelo y, con sus propulsores, saltó y giró 180° en el aire. En una segunda prueba, brincó unos 8 metros (26,2 pies) sobre una fila de vehículos y camiones de la empresa, sin rampas. “Los autos voladores son reales”, celebró Musk.

Holy smokes https://t.co/rTnRobllwc — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

El vehículo incorpora propulsores de gas comprimido de SpaceX y un sistema de ventiladores en la parte trasera que genera succión contra el suelo. Los ingenieros afirmaron que esto permite tomar curvas a más de 2 G, por sobre el límite de 1,6 G que alcanzan los neumáticos.

También señalaron que los propulsores generan más de 80 kilonewtons de empuje, lo cual explica la curiosa pirueta que puede hacer, similar al truco kickflip en skateboarding. “Tony Hawk estaría orgulloso”, aseveraron en tono de broma los presentadores.

Do a kickflip! https://t.co/DJ1Bq1yu8m — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Musk advirtió que el modelo no apunta a la seguridad. “Este no es necesariamente un auto optimizado de seguridad”, dijo, aunque aseguró que será un vehículo accesible para el público: “Será un auto que alguien puede tener”.

Roadster entrará en producción en 2028. Tesla no informó el precio ni entregó especificaciones de otras variantes de mayor desempeño del modelo.