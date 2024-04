(EFE) – Este viernes, Sand Land, el videojuego basado en el cómic del japonés Akira Toriyama, fallecido el 1 de marzo y autor de obras como Dragon Ball y Dr. Slump, finalmente fue lanzado. Es la última participación del histórico dibujante en el mundo de los videojuegos.

Disponible en PlayStation, XBox y PC a través de Steam, el juego, distribuido Bandai Namco y desarrollado por ILCA, está basado en la historia original del manga que Toriyama publicó en 2000.

El manga derivó en el llamado “Proyecto Sand Land“, que incluía la realización de una película de animación, estrenada en 2023 y reconvertida, con una continuación de la trama, en serie de televisión en 2024, que está disponible actualmente en la plataforma Disney+.

Get in when you're ready to ride.#SANDLAND is now available worldwide! pic.twitter.com/jkiKNLG0Fg

— SAND LAND (@sandlandgame) April 26, 2024