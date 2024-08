7 juegos relajantes que pueden ayudar a mejorar tu salud mental

Los datos arrojados por un reciente estudio dan cuenta de cómo un videojuego puede ayudar en casos de angustia o estrés. Revisa aquí algunos títulos si buscas este relajo en el mundo digital.

Los videojuegos ya han probado los beneficios que tienen para las personas, siempre considerándolos en cantidades responsables. Así lo planteó la revista científica Nature Human Behaviour en su artículo “Efecto causal de los videojuegos en el bienestar mental en Japón 2020-2022”.

Los datos allí expresados son significativos para quienes encuentran un momento de relajo en el mundo digital.

De quienes fueron consultados para el estudio se revela los efectos de “satisfacción” que genera en una persona completar un logro en un videojuego, como podría ser el terminar una misión o el triunfar en un juego multijugador.

¿Qué tipos de juegos ayudarían a mejorar la salud mental?

Cada jugador es distinto y tiene sus prioridades al momento de enfrentarse a un videojuego, pero de todas formas existen algunos títulos que poseen un ritmo más calmado, con colores cálidos y narrativas que apelan a la emocionalidad.

Estos son algunos de los videojuegos que puedes encontrar en la PlayStation Store y, si eres suscriptor de PS Plus, podrás encontrar de manera gratuita.

GRIS

Es una experiencia serena y evocadora, libre de peligros, frustración y muerte. Los jugadores explorarán un mundo diseñado meticulosamente que cobra vida gracias a unos gráficos delicados, una animación detallada y una elegante banda sonora original. Según las distintas partes del mundo de Gris se vuelvan accesibles, durante el juego se presentarán puzles sencillos, secuencias de plataformas y desafíos opcionales basados en la habilidad.

Journey

Explora el antiguo y misterioso mundo de Journey mientras sobrevuelas ruinas y dunas de arena para descubrir sus secretos. Juega solo o en compañía de un viajero amigo y exploren juntos este vasto mundo. Con espectaculares efectos visuales y una banda sonora nominada a los premios Grammy, Journey ofrece una imponente e inigualable experiencia.

Sky: Children of the Light

¡Gratis! De los creadores de Journey (Juego del Año 2013) y Flower, llega una aventura tranquila y sociable que está preparada para hacerte sentir muy bien. Explora un impresionante mundo abierto por tu cuenta o con amigos. Explora siete reinos de ensueño y descubre la aventura de una historia épica para llevar a las estrellas perdidas a casa en este MMORPG de mundo abierto para sentirse bien.

The Gardens Between – Gratis en PS Plus

Los mejores amigos Arina y Frendt caen en una serie de jardines animados y vibrantes en una isla de ensueño, salpicados con objetos cotidianos de su niñez. Juntos emprenden un viaje pleno de emociones en el que se analiza la importancia de su amistad: los recuerdos que han construido, lo que deben dejar ir, y lo que nunca debe ser dejado al olvido.

Unpacking – Gratis en PS Plus

Parte rompecabezas de ajuste de bloques, parte decoración del hogar, el juego te invita a crear un espacio agradable mientras descubres detalles de la vida que estás desempacando por medio de pistas. En el transcurso de ocho mudanzas de casa, tendrás la oportunidad de experimentar una sensación de intimidad con un personaje que nunca ves y una historia que nunca te cuentan.

PowerWash Simulator

Equípate con tu limpiadora eléctrica de confianza y elimina la suciedad de vehículos, edificios, parques y mucho más. PowerWash Simulator es un juego relajante y gratificante en el que todo gira en torno a la satisfacción del trabajo bien hecho.

I Am Dead

Es un encantador juego de aventuras y rompecabezas de los creadores de Hohokum y Wilmot’s Warehouse sobre cómo explorar la vida después de la muerte. Morris Lupton es el conservador de museo recientemente fallecido de la pequeña isla de Shelmerston que se reúne con el fantasma de su perro Sparky y descubre que un desastre está a punto de destruir su amada isla.