La saga Grand Theft Auto es conocida por plantear paralelos con la vida real como parodias, el tráiler de su sexta entrega no fue la excepción.

En el video de apenas 01:30 minutos aparece un buen número de clips virales que han navegado por las redes sociales. Una de estas presuntas referencias provocó que un hombre, conocido como el “Joker de Florida”, asegure que su imagen inspiró a uno de los personajes del juego y, por ello, exige entre 1 y 2 millones de dólares a Rockstar Games por el daño emocional causado.

Lawrence Sullivan, la persona en cuestión, llamó la atención por primera vez después de que las fotografías policiales en las que aparecía su cabello teñido de verde y tatuajes en la cara se volvieran virales y, en consecuencia, ganó el apodo inspirado en el villano de DC Cómics.

El tráiler de GTA VI muestra por breves instantes la fotografía policial de un personaje de cabello morado, con tatuajes similares alrededor de los ojos y las mejillas.

“Ese soy yo. Esa es la persona de la que se inspiraron. Ese soy yo. Ese soy yo”, repite Sullivan en un video compartido recientemente en redes, señalando fotografías de él y del personaje del juego.

“GTA, tenemos que hablar. O no, tienen que darme un millón o dos”, continúa, “Todos cogieron mi imagen. Todos ustedes tomaron mi vida”.

Update: Florida Joker is now demanding $2 million from Rockstar Games for using his appearance: “Y’all took my likeness, y’all took my life.” https://t.co/XZA2hZu8Fw pic.twitter.com/9fQgmRqYWn

— GTA 6 Trailer Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) December 9, 2023