(EFE) – John Romita Sr., una de las grandes figuras de la historia del cómic y pilar básico de la factoría Marvel, murió a los 93 años.

El ilustrador falleció el pasado lunes mientras dormía, según informó a través de las redes sociales su hijo, el también dibujante John Romita Jr.

El legendario artista es conocido sobre todo por dar vida a Spider-Man en la era inicial del superhéroe y por participar en la creación de algunos personajes clásicos de Marvel como Wolverine, Mary Jane Watson y el villano Kingping.

“Millones de personas llegaron a Marvel a través de su arte y millones más conocieron a Peter Parker a través de la inconfundible y audaz pincelada que Romita trajo a sus páginas”, señaló la editorial en un comunicado.

“La familia Marvel ha perdido a una de sus leyendas y lloramos la pérdida de un gigante creativo”, añadió.

Nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1930, ya desde niño Romita se interesó por los cómics y con 8 años compró dos copias del primer Superman, una para guardar con cuidado y otra para usar como guía de dibujo, según recoge su biografía publicada en 2007.

El artista inició su carrera como dibujante comercial y luego dio el salto al ámbito editorial, primero con trabajos sin firmar y luego ya con más reconocimiento de la mano de Stan Lee, la figura que con Marvel revolucionó el mundo del cómic en la década de 1960.

En 1966, Romita empezó a dibujar The Amazing Spider-Man, el personaje que habían creado unos años antes Lee con el ilustrador Steve Ditko y que se convirtió en su obra más reconocida y en un gran éxito de ventas.

“Cuando cierras los ojos e imaginas a Spider-Man, probablemente te imaginas al Spider-Man de John Romita Sr.“, señalaba hoy Nick Lowe, editor ejecutivo de Marvel Entertainment.

La imagen de Peter Parker llevó su firma durante años, con 50 cómics y más de 100 portadas, y Romita participó en la creación de otros personajes clave de la saga como Mary Jane, la pareja del hombre-araña.

En 1973, el dibujante fue nombrado como director artístico de Marvel, un puesto desde el que colaboró en el nacimiento de otros rostros de la editorial como Wolverine, Luke Cage y Punisher.

El artista se retiró en 1996, pero incluso después siguió trabajando en algunos proyectos de Marvel y DC.

