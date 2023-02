Luego de mucha espera, este martes finalmente James Gunn reveló a los fanáticos de DC y al mundo en general sus planes para la próxima fase del universo cinematográfico DC (DCU).

A través de un video, el nuevo codirector ejecutivo de DC Studios junto a Peter Safran presentó varios títulos nuevos, incluida una película de Superman que se estrenará en 2025 titulada Superman: Legacy.

La primera etapa del DCU se llamará Chapter 1: Gods and Monsters (Capítulo 1: Dioses y Monstruos). Durante su presentación, Gunn detalló los 10 lanzamientos, entre series y películas, que hasta ahora formarían parte de esta fase.

En esta línea, recalcó que el nuevo universo central será conocido como DCU, mientras que sagas como The Batman, Joker y Teen Titans Go! seguirán de manera independiente siendo identificadas con el sello “Elseworlds”, una distinción inspirada en los cómics.

