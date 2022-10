Durante la mañana de este lunes, miles de usuarios de Instagram informaron problemas para acceder a la plataforma. De acuerdo a los reportes, muchos aseguraron que sus cuentas fueron suspendidas de la aplicación sin razón alguna.

A través de su cuenta de Twitter, la red social confirmó que se encuentra investigando el problema.

“Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y nos disculpamos por las molestias”, dijo la compañía en un escueto comunicado.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022