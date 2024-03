CNN Bits estuvo en Ciudad de México para lo que fue el evento oficial de Huawei presentando su nueva gama de productos, encabezada por el Huawei Nova 12s, un smartphone que promete entregar calidad a bajo costo con capacidades satisfactorias para selfies y tecnologías de alto rendimiento.

Este destaca por su diseño ultradelgado de borde plano de apenas 6.88 mm de grosor, el más delgado de la familia Nova 12. A ello se suma su ligereza, ya que solamente pesa 168 gramos, lo que lo hace el smartphone más compacto y a la vez poderoso de la serie.

Al tenerlo de frente, de inmediato resalta una de cualidades principales: la cámara selfie ultra gran angular de 60 MP que permite un campo de 100°, lo que resulta ser una de las cámaras frontales de mayor desempeño entre los celulares del mismo rango.

Atrás tiene un llamativo -y enorme- lente que llega a 50 MP y que precisamente busca dar lo más cercano a lo que obtienes en un gama alta: efectos de profundidad de campo y aperturas para fotos de noche.

Por otra parte, viene equipado con una pantalla OLED flexible de 6.7 pulgadas con resolución de 2412×1084, además del regreso de la tecnología Display Turbo que mejora colores, rango dinámico, suavidad y definición.

En cuanto a la batería, posee 4500 mAh y carga rápida por cable 66 W. Con ello, promete cargas cercanas de 60% en 15 minutos y completar la carga en solo 30.

Para “democratizar”, dice Huawei

Carlos Morales, PR Director de Huawei Mobile Latam, conversó con CNN Chile sobre el nuevo smartphone de la compañía y ahondó en su característica principal: la cámara. “Me gusta mucho, es algo que siempre nos ha caracterizado. Huawei ha trabajado mucho lo que tiene que ver con la óptica“, sostuvo.

Por otro lado, destacó su bajo costo, el cual no supera los $400 mil durante el período de preventa: “Es un teléfono que a mí me habría gustado tener cuando tenía 20 o 21 años, cuando probablemente no tenía mucha plata, pero quería un equipo que fuera bueno, bonito y que tuviera un buen desempeño“.

En esa línea, relevó la premisa de la marca de ofrecer tecnología accesible. “Una de las principales misiones de Huawei es democratizar el acceso a la tecnología”.

“Hacemos mucho para que sea posible que teléfonos de gama media puedan tener una buena cámara con inteligencia artificial, una carga de batería super rápida y otras cualidades (…). Buscamos encontrar un balance entre una buena experiencia en general, un buen precio y buenas especificaciones“, afirmó el representante de la firma.

¿Cuándo sale a la venta y cuál es su valor?

El Huawei nova 12s ya está disponible para preventa en Chile en los colores azul orquídea y blanco clavel .

. Puede adquirirse en la tienda virtual de Huawei a $399.990 (precio especial de preventa).

(precio especial de preventa). Una vez terminado el periodo de preventa, el 8 de abril, su valor subirá a los $459.990.

Especificaciones

Dimensiones:

161.3 x 75.0 x 6.9mm

Peso:

168 gramos

Pantalla

Tamaño: 6.7 pulgadas

Tipo: OLED

Resolución: 1084×2412 pixeles

Densidad: 395 ppi

Tasa de refresco: 120 Hz

Almacenamiento y memoria

RAM: 8GB

Almacenamiento: 256GB

Chipset

Snapdragon 778G 4G

CPU: 8 núcleos (4×2.4Ghz Kyro 670 y 4×1.8Ghz Kiro 670)

Sistema operativo

EMUI 14

Cámara trasera

Gran angular: 50MP, f/1.9, Autofoco y PDAF

Ultra gran angular: 8MP, f/2.2

Características: HDR

Videos: 4k a 30fps / 1080p a 30fps

Cámara frontal

Ultra gran angular: 60MP, f/2.4, 100º

Videos: 4k a 30fps / 1080p a 30fps

Colores