Buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de League of Legends, ya que este miércoles finalmente se estrenó el himno oficial de los Worlds 2023.

Bajo el nombre GODS, la canción de este año es interpretada por el grupo de K-pop NewJeans, quienes han adquirido gran fama dentro de la escena musical.

El sencillo fue acompañado con un video, el cual “sigue la historia del jugador profesional coreano Kim ‘Deft’ Hyuk-kyu, desde su descubrimiento de LoL en la secundaria hasta su carrera en el Worlds 2022 junto a su equipo, con el que superó todos los pronósticos para convertirse en campeones del mundo”, señalaron en un comunicado.

“El himno del Mundial es como un grito de guerra para nuestra comunidad año tras año y nos encanta la idea de trabajar con NewJeans para ofrecerles este increíble evento”, señaló Carrie Dunn, directora global de creatividad de e-sports en Riot Games.

NewJeans es un grupo de K-pop integrado por las surcoreanas Minji, Haerin y Hyein y las australianas Hanni y Danielle. Fue creado bajo la dirección de Min Hee-jin, exdirectora creativa de SM Entertainment que fue fichada en 2019 por Hybe.

El quinteto debutó el pasado 22 de julio del 2022 con su sencillo Attention. En julio de este año lanzaron Get up, su esperado segundo EP que contó con tres sencillos principales: Super Shy, ETA y Cool With You.