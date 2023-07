(CNN) – Google está desarrollando una herramienta de inteligencia artificial para editores de noticias que puede generar artículos de texto y titulares, dijo la compañía, destacando cómo la tecnología pronto puede transformar la industria del periodismo.

El gigante tecnológico dijo en un comunicado que está buscando asociarse con medios de comunicación sobre el uso de la herramienta de inteligencia artificial en las salas de redacción.

“Nuestro objetivo es brindarles a los periodistas la opción de usar estas tecnologías emergentes de una manera que mejore su trabajo y productividad“, dijo un portavoz de Google, “al igual que estamos poniendo a disposición de las personas herramientas de asistencia en Gmail y en Google Docs”.

El esfuerzo fue informado por primera vez por The New York Times, que dijo que el proyecto se conoce internamente como “Génesis” y se ha presentado a The Times, The Washington Post y News Corp, propietario de The Wall Street Journal.

La declaración de Google no nombró a esas compañías de medios, pero dijo que la compañía se está enfocando particularmente en “editores más pequeños“. Agregó que el proyecto no tiene como objetivo reemplazar a los periodistas ni su “papel esencial… en informar, crear y verificar sus artículos”.

La nueva herramienta surge en momentos en que las empresas de tecnología, incluido Google, compiten para desarrollar e implementar una nueva generación de funciones de IA generativa en las aplicaciones que se utilizan en el lugar de trabajo, con la promesa de simplificar las tareas y hacer que los empleados sean más productivos.

Pero estas herramientas, que están entrenadas en información en línea, también han generado preocupaciones debido a su potencial para obtener datos incorrectos o respuestas “alucinantes”.

El medio de noticias CNET tuvo que emitir correcciones “sustanciales” a principios de este año después de experimentar con el uso de una herramienta de IA para escribir historias. Y lo que se suponía que era una simple historia escrita por IA sobre “Star Wars” publicada por Gizmodo a principios de este mes, requería una corrección similar. Pero ambos medios han dicho que seguirán adelante con el uso de la tecnología.