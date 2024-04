Buenas noticias llegaron para los fanáticos de la música y los videojuegos, ya que Fornite anunció una colaboración con el festival musical Coachella.

Desde Epic Games detallaron que esta colaboración implica la llegada al popular videojuego de una serie de contenidos basados en el épico festival musical.

“¡Decoramos el Escenario de improvisación de Fortnite Festival al más puro estilo Coachella, junto a la emblemática gran rueda de la fortuna, la torre Spectra y mucho más!”, señalaron en su sitio web.

A ello se suman los atuendos Horizonte y Cosma, basados en el emblemático astronauta de Coachella, que llegarán junto a otros elementos a la tienda de Fortnite, donde estarán disponibles hasta el segundo fin de semana del festival (20 de abril).

“Evoquen recuerdos de flotar por el espacio con la mochila retro Mariposa interestelar y lleven el ritmo por todo el universo con el pico Pulso de Coachella. Culminen esta nueva ola de contenido estético con el papel Sintetizador suave“, agregaron.

También habrá instrumentos nuevos: la guitarra destello de espejismos y el keytar teclado del festival. “Tanto si tocan en el escenario principal del festival como si improvisan con su equipo en Batalla campal, cualquiera de estos instrumentos los convertirá (…) en el centro del universo de su equipo”, afirmaron.

Finalmente, detallaron que van a incluir “pistas de improvisación de artistas que tocarán en Coachella 2024 en la rotación destacada del escenario principal del festival”, así como también gestos basados en artistas que se presentarán en el evento, tales como Doja Cat y Sabrina Carpenter.

Hey! @Coachella is coming to Fortnite!

It’s going to be out of this world 🧑‍🚀https://t.co/MXtglK8PM5 pic.twitter.com/TrtZMvv27H

— Fortnite (@FortniteGame) April 9, 2024