El lanzamiento del FIFA 23 era esperado con ansias, ya que la nueva versión del videojuego agregó a los equipos femeninos que están en la Liga Nacional de Futbol Femenino (NWSL, por sus siglas en inglés) y la Woman’s Champions League. Sin embargo, lo que buscaba generar un cambio dentro del mundo del fútbol, terminó provocando muchas críticas de parte de las mismas estrellas, quienes encendieron las redes sociales tras conocer a sus avatares.

¿Qué dijeron las jugadoras?

Maddison Hammond reaccionó a su avatar del FIFA a través de Twitter. “Alguien por favor hágame saber cuándo me encuentren“, señaló la defensora del Angel City FC. Agregando “porque esto… ¡simplemente no soy yo!”

Somebody please lmk when they find me, Madison Hammond #99 from Angel City! Because this … is simply not it! 💀 pic.twitter.com/PP6UzFRGjb — Madison Hammond (@gohaamm) March 22, 2023

Su compañera de equipo Sydney Leroux fue una de las primeras en pronunciarse sobre su apariencia y la de sus compañeras.

“Sé que esperan que las mujeres estemos agradecidas de que nos hayan dado un poco de publicidad, pero por favor, dejen de hacernos perder el tiempo. Algunas de nosotras aparecemos calvas“, indicó en su cuenta de Twitter.

I know you expect women to just be thankful and grateful that you’ve given us a little sliver of publicity but please stop wasting our time. Some of us are bald. pic.twitter.com/DK6jut5YmS — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 23, 2023

En otro post, se refirió a su avatar en particular y se detuvo en algunos elementos de la apariencia: “Tenían la diadema, la trenza, el tatuaje en el cuello, las cejas demasiado depiladas y alguien incluso me hizo pechugona”. Ante esto último exigió: “Desínflenme un poco las tetas y pónganme otra talla de polera“.

They had the headband, the braid, the neck tattoo, the overly plucked brows and someone even made me CHESTYYYY!!!! Deflate my boobs a bit and put a different jersey on. I’ll keep the brows at this point. 😭🫣🫠 pic.twitter.com/GWnBBCNApd — Sydney Leroux (@sydneyleroux) March 22, 2023

La jugadora del Houston Dash Caprice Dydasco expresó su opinión indicando que “estoy agradecida de que la EA Sport finalmente incluya a la NWSL [Liga Nacional de Fútbol Femenino, Estados Unidos], pero esto no me representa“.