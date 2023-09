Este finde de semana el Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago) regresará con lo mejor de la historieta nacional e internacional.

Más de 50 artistas, 30 editoriales y más de 35 actividades animarán la principal cita de la historieta en el país, que además contará con invitados internacionales y será gratuito.

En esta 12° versión estarán presentes los dibujantes chilenos de Marvel, Alan Robinson (The New Fantastic Four, X-Men, Back to the Future), y Nelson Dániel (Dark X-Men, Marvel Zombies, TMNT), junto al uruguayo Martín Cóccolo (Green Lantern, X-Men, Deadpool), artista exclusivo de la “Casa de las Ideas” que acaba de lanzar el cómic Inmortal Thor.

También desde Argentina llegará la premiada autora Paula Andrade, quien presentará el manga Corvax Stigmata, su primera obra publicada en Chile y que ya cuenta con ediciones en Brasil, Italia y Francia. A ella se suma la artista chilena Karla Díaz (Coffee Shop, Non Non), quien lanzará la reedición de su popular novela gráfica Bichos Raros.

Asimismo, el ilustrador Rodrigo López (Herbert West, La Mano Izquierda) estará presente junto a la publicación independiente Ñachi. Finamente, también se anunció que llegará el guionista uruguayo Rodolfo Santullo, quien este año hizo su debut en Chile con las obras Bajo el ala del cóndor y El Dormilón.

El productor general del evento, Christian González, destacó que este 2023 el evento creció respecto a ocasiones anteriores. “Asumimos el desafío de darle cabida a más creadores y creadoras tanto de Santiago como de regiones. Pasamos de 34 artistas a un espacio para 54 talentos nacionales; en el caso de las editoriales, crecimos de 18 a 30 editoras de todo tipo”.

Dentro de la programación destacan además la entrega de los Premios FIC Santiago, que reconocen lo más popular de la historieta chilena, la presentación de la obra Víctor Jara, Un Canto Comprometido, de Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta, la Master Class para el dibujo de manga presentada por Kenron Toqueen y la actividad FIC Kids, entre otros.

¿Cuándo y dónde será el FIC Santiago?

La nueva versión del FIC Santiago se desarrollará en la Sede San Joaquín del Instituto Profesional Santo Tomás (Vicuña Mackenna 4835 – Metro San Joaquín – Línea 5). Funcionará solo con editoriales e invitados durante el viernes 29 de septiembre, y con todos sus stands el sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre.