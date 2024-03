Luego de 15 ediciones, Expogame vuelve a Santiago en octubre con nuevas sorpresas para los fanáticos de los videojuegos, películas, series y otros.

En esta ocasión, el evento traerá a un especial actor invitado: Troy Baker, la voz de Joel Miller -principal personaje que interpreta el chileno Pedro Pascal– en el videojuego The Last of Us.

En la serie de televisión, Baker actuó como James en el episodio When We Are in Need, compartiendo escenas con Pascal.

Por otro lado, también estará presente Dajsuke Tsuji, actor japonés-estadounidense que le dio la voz a Jin Sakai en el videojuego Ghost of Tsushima y al Príncipe Heredero en la serie de televisión The Man in the High Castle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Troy Baker (@officialtroybaker)

¿Cuáles serán las experiencias?

En el décimo aniversario de Expogame 2024, el evento contará con exclusivos lanzamientos, actividades interactivas y algunas competencias.

Expogame Champions te lleva a las oficinas de tus videjuegos favoritos

Mediante el Expogame Champions, los participantes deberán competir en un torneo de videojuegos y el ganador podrá viajar a Los Ángeles, Estados Unidos, para conocer las oficinas de los creadores de League of Legends y Valorant, Riot Games.

Pasaporte Expogame

También, los asistentes al evento tendrán disponible una aplicación interactiva llamada Pasaporte Expogame que contará con desafíos y retos que otorgan puntos Cristales Expogame, los cuales les permitirá canjear productos, participar en torneos, formar grupos con amigos, encontrar tesoros escondidos y apostar puntos en un enfrentamiento PVP (player versus player).

Cosplayers

Los cosplayers podrán tener un beneficio exclusivo para entrar gratuitamente (de 13:00 a 15:00) a través del Cosplay Pass. De todas formas, quienes ingresen luego de las 15:00 podrán optar al 15% de descuento en su ticket.

En ambos casos deberán realizar una inscripción previa en el formulario que publicará la organización unos días antes.

¿Cuándo es y dónde comprar entradas?

Expogame se realizará en Concepción el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo. En Santiago, el evento será el viernes 11, sábado 12 y viernes 13 de octubre en Estación Mapocho.

Para comprar entradas debes ingresar a PuntoTicket. Los precios van desde los $9.000 (preventa) hasta los $85.000 más cargo por servicio.