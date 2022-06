El lanzamiento de la adaptación al anime de Uzumaki, el aclamado manga de terror de Junji Ito, nuevamente fue retrasado. Si bien no había una fecha exacta, se esperaba que fuera estrenado en octubre de este año.

“Desafortunadamente, el estreno debe retrasarse. Con el fin de replicar la calidad de los diseños intrincados y la línea de trabajo detallada del manga clásico del Sr. Ito, el director Hiroshi Nagahama y el equipo de producción pidieron más tiempo para recrear la obra maestra de Ito correctamente”, señalaron desde el equipo.

An important update for our Uzumaki Anime. pic.twitter.com/J3auulSvTI

