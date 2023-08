Poderosos hechizos, gigantes armados e impresionantes dragones son solo algunos de los elementos que se pueden ver en Inmortals of Aveum, la nueva apuesta de Electronic Arts (EA) y Ascendant Studios que promete sumergir a los usuarios en un mundo disparos y magia en primera persona.

“Únete a la Orden de los Inmortales, adalides de la protección de Lucium, y conviértete en Jak, un magnus triarca de élite. Lanza hechizos mágicos con una habilidad letal y diezma a legiones de oponentes en un juego que desafía las convenciones de los shooters en primera persona“, se lee en su página web.

En conversación con CNN Bits, Bret Robbins, director creativo del juego y fundador de Ascendant Studios, sostuvo que “es un shooter mágico en primera persona que cuenta una gran historia épica (…). Es una historia original, una IP original, un nuevo mundo que hemos creado y un nuevo sistema de combate”.

“Es muy emocionante. Hoy en día no se ven muchos juegos AAA totalmente originales, así que estoy muy orgulloso de poder crear algo nuevo y diferente para la gente. Creo que a las personas les va a gustar mucho”, dijo Robbins, quien agregó que Inmortals o Aveum “es increíblemente divertido”.

Respecto a lo que podrán encontrar los jugadores y jugadoras, afirmó que “experimentarán un mundo y una historia nuevos y geniales (…). Presentamos un montón de personajes muy interesantes y divertidos, así que espero que la gente se enamore de ellos, y es un juego grande, se puede jugar muchas horas”.

—¿Qué lo diferencia de otros juegos?

—El hecho de usar magia y hechizos en lugar de armas en un shooter es bastante diferente y dedicamos mucho tiempo al sistema de combate para averiguar qué lo diferenciaría de cualquier shooter tradicional. También se diferencia por todos estos hechizos que puedan usarlos y combinarlos.

“Eso, sumado a la movilidad y los poderes que tiene el jugador, lo convierte en una experiencia muy distinta a la de ir por ahí con una escopeta o una ametralladora. Además, tiene un aspecto bastante diferente porque usas magia, así que hay un montón de efectos realmente espectaculares y coloridos a tu alrededor”, añadió.

—¿Cuáles fueron los desafíos al crear este juego?

—Sin duda, el combate nos llevó mucho tiempo. Eso se debió a que intentábamos hacer algo un poco inusual y diferente, por lo que tardamos un par de años en empezar a hacerlo bien. Otro gran reto para nosotros, así como para todo el mundo, fue la pandemia.

Robbins relata que en la pandemia debieron aprender a trabajar a distancia, lo cual fue “un momento muy estresante y duro, pero pudimos seguir trabajando y ser productivos. El reto no fue solo ser un equipo nuevo (…), sino que también estábamos con una nueva tecnología, Unreal Five, y hacíamos un nuevo tipo de juego”.

“No era una secuela en la que simplemente miras el juego anterior y dices ‘ok, haré una versión mejor de eso’, ya que teníamos que hacerlo todo nosotros, (…) así que hubo muchas cosas que fueron difíciles de hacer, pero estoy muy orgulloso del trabajo hecho y de lo genial que resultó el juego. Superó mis expectativas“, afirmó.

El hombre detrás del juego

Detrás de este impresionante juego lleno de magia y desafíos, se encuentra Robbins, quien ha participado en juegos como Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare y Call of Duty: WW2, además de Dead Space, nominado a un premio BAFTA en 2009, y The Lord of the Rings: Return of the King.

Según su mismo relato, comenzó en el mundo de los videojuegos hace 27 años, en 1996, testeando juegos en el área de control de calidad de la empresa Crystal Dynamics. “Testeé durante unos tres meses y luego me presenté para diseñador y conseguí el trabajo como diseñador junior”.

“De niño me encantaban los videojuegos y estaba obsesionado con ellos, así que el hecho de que pudiera jugar a ellos como trabajo me entusiasmó bastante en ese momento y luego, finalmente, llegué al punto en el que pude hacerlos y eso fue sin duda un sueño hecho realidad para mí“, reflexionó.

—¿Cómo fue la experiencia de trabajar en destacados títulos como Dead Space y Call of Duty?

—Los recuerdo con mucho cariño. Dead Space fue una de las experiencias más divertidas de mi carrera y también una de las pocas veces que pude trabajar en una IP original, Immortals of Avieum es otra de las veces y, ya sabes, todos éramos fans del terror y la ciencia ficción, por lo que nos lo pasamos muy bien haciendolo”.

“Trabajar en Call of Duty también fue emocionante. (…) Querías hacer algo más grande y mejor, y mucha de la gente con la que trabajé en Dead Space estuvo ahí, así que disfruté mucho con ese equipo. Fueron difíciles de hacer, pero gratificantes. Verlos salir al mundo y ser bien recibidos fue muy satisfactorio“, contó.

—¿Qué enseñanzas te dejaron esos trabajos?

—No hay una sola persona que tenga todas las buenas ideas. Siempre se necesita un montón de gente diferente con diferentes contextos y habilidades para crear juegos como este, así que creo que mi mayor lección fue la de crear un entorno en el que la gente pudiera expresarse de la mejor manera posible.

—¿Cuáles son tus planes concretos para el futuro?

—Estamos muy ilusionados por ver cómo es recibido el nuevo juego, tanto por la crítica como por los jugadores y fans. Si todo va bien, que creo que sí, nos gustaría seguir haciendo juegos en el mundo de Aveum. Es difícil para mí apagar mi cerebro, así que ya tengo ideas, argumentos potenciales y cosas que podrían suceder.

Robbins recalcó que “no vamos a anunciar nada todavía, obviamente vamos a esperar a ver cómo van las cosas, pero me encantaría seguir haciendo juegos como este, ya que tuve una gran experiencia haciendo este juego, así que definitivamente me gustaría hacerlo de nuevo y seguir haciéndolo cada vez mejor.

—¿Qué esperas para el futuro?, ¿hay algo que sueñas con conseguir?

—Me siento muy agradecido de poder hacer videojuegos, es una gran carrera y algo que disfruto bastante. Me encanta trabajar con un equipo de gente con talento, me encanta poder experimentar todos los aspectos del juego, ya sea el combate, la ingeniería, la jugabilidad, la animación, las cinemáticas o el audio.

“Mi esperanza y mi sueño es poder seguir haciendo lo que hago, poder seguir creando juegos en Ascendant, dirigir el estudio y crear juegos nuevos e increíbles. Es un privilegio poder hacerlo y me recuerdo que debo estar agradecido por ello. Quiero seguir haciéndolo todo el tiempo que pueda“, cerró.

¿Dónde conseguir Inmortals of Aveum?

Immortals of Aveum ya se encuentra disponible en todo el mundo, específicamente para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de EA app, Steam y Epic Games Store.