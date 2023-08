Un emotivo momento vivieron Iñaki Godoy, actor encargado de dar vida a Monkey D. Luffy en el live action de One Piece, y Eiichiro Oda, creador del manga.

Godoy viajó a Japón y visitó las oficinas de la editorial Shueisha donde se reunió con Oda. Además, conoció a Mayumi Tanaka, voz de su personaje en el anime.

La visita impresionó a sus fanáticos y fanáticas, ya que el mangaka suele evitar ser visto en público. De hecho, en el video igualmente se le cubre su rostro.

“Ese es Luffy”

Oda contó lo complicado que fue encontrar a alguien que interpretara a Luffy, al menos hasta que apareció Godoy. “Mi mayor preocupación sobre la adaptación era si podríamos encontrar o no a alguien como Luffy“, contó.

“Vi muchísimas audiciones diferentes, y cuando encontré a Iñaki, me reí. Era como la persona que dibujé en mi manga. Intuitivamente pensé ‘ese es Luffy'” (…) No me imagino a nadie más interpretándolo”, agregó.

Por su parte, Godoy sostuvo que siente “que ha sido el destino y quiero interpretar a Luffy durante mucho tiempo“. El actor fue “bendecido” por el mangaka con el sombrero de paja, tal como hizo Shanks con Luffy.

Mira el video del encuentro entre Iñaki Godoy y Eiichiro Oda