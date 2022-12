(CNN) — Black Adam posee un poder casi ilimitado, pero aparentemente no lo suficiente para asegurar una secuela de la película, al menos en el corto plazo.

Después de la especulación de que DC no continuaría con una segunda película, la estrella y productor Dwayne “La Roca” Johnson acudió a Twitter el martes para actualizar a los fanáticos, diciendo que se había reunido con el nuevo equipo de liderazgo de DC Studios, James Gunn y Peter Safran. Si bien no cerró la puerta al regreso de Black Adam de alguna forma, Johnson dijo que el personaje no estaba en los planes de DC para el futuro inmediato.

El anuncio se produce inmediatamente después de varias decisiones del equipo de gestión de DC que han enojado a algunos fanáticos, particularmente aquellos que involucran a los personajes emblemáticos Superman y Wonder Woman .

“Mis apasionados amigos, quería brindarles una actualización largamente esperada de Black Adam sobre el futuro del personaje en el nuevo Universo DC. James Gunn y yo nos contactamos, y Black Adam no estará en el primer capítulo de la nueva narrativa. Sin embargo, DC y Seven Bucks acordaron continuar explorando las formas más valiosas en que se puede utilizar Black Adam en futuros capítulos del multiverso de DC”, escribió Johnson. “James y yo nos conocemos desde hace años y siempre nos hemos apoyado el uno al otro para tener éxito”.

Continuó escribiendo: “No es diferente ahora, y siempre apoyaré a DC (y Marvel) para ganar y ganar en grande. Ustedes me conocen, tengo la piel muy dura, y siempre pueden contar conmigo para ser directo con mis palabras. Estas decisiones tomadas por James y el liderazgo de DC representan su visión de Universo DC a través de su lente creativa”.

Johnson agregó que estaba “muy orgulloso” de hacer la película, que se estrenó en octubre.

Black Adam está protagonizada por Johnson como el personaje principal, derivado de los mismos cómics que generaron ¡Shazam!. En la película, el antihéroe se despierta en la actualidad después de haber estado inactivo durante años, y procede a luchar contra la Sociedad de la Justicia de América, incluidos héroes como Hawkman y Doctor Fate.

Aunque la película ha recaudado casi US$ 400 millones en todo el mundo, ha habido cierto debate sobre si eso será suficiente para que la película sea rentable, dado su alto presupuesto y costos de marketing. Johnson ha declarado a través de Twitter que finalmente lo será.

La película fue recibida con frialdad por los críticos, con un promedio de solo 41 (de 100) en el sitio de agregación Metacritic.

Within minutes of being released from his tomb (prison) after 5,000 years, we establish #BlackAdam as an unstoppable, brutal and violent force. And a wicked sense of humor 💀#ManInBlack https://t.co/bstUvPu8iF

— Dwayne Johnson (@TheRock) November 23, 2022