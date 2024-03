Hace algunos días se presentó la primera colección de vestuario chilena hecha con Inteligencia Artificial, la cual fue realizada por WISE Innovation Studios en colaboración con la destacada diseñadora nacional Karyn Coo.

Como parte del proyecto se presentó la exhibición Just Another AI. Exhibition, donde los asistentes pudieron ver tanto el proceso de creación de la colección como el resultado final, con una experiencia interactiva a partir de Realidad Aumentada.

Así como Coo, diversos diseñadores y marcas a nivel mundial han apostado por la IA, tales como Desigual, firma catalana que ha lanzado cuatro colecciones en las que ofrece exclusivos diseños generados a partir de herramientas de IA generativa.

En el Mobile World Congress (MWC) realizado en España, Desigual se unió a Mobile World Capital Barcelona para presentar el primer laboratorio abierto de diseño de moda basado en IA generativa. En él, los visitantes diseñaron y personalizaron su ropa en tiempo real.

Las colecciones de Coo o Desigual son solo algunas manifestaciones del uso de la IA en la moda. Sin embargo, al igual ocurre en otras profesiones y oficios, tales como el cine o la música, la utilización de la IA causa controversia, teniendo promotores y detractores.

En CNN Bits conversamos con tres diseñadoras de moda, quienes reflexionaron respecto a la utilización de la IA y los desafíos que se avecinan para la industria en el futuro próximo: Karyn Coo, María José Ramírez (BadPink) y Leticia Faviani.

“Es complementario con la cabeza de uno”

La colección de Coo revive el set de prendas que la llevó en 2011 a ser la ganadora del certamen internacional Project Runway Latin America. En este caso, se generaron los diseños y bocetos de moda en AI, los cuales luego fueron la inspiración y guía para las prendas físicas.

“Quisimos traer esta colección de hace 13 años y darle vida nuevamente en conjunto a la IA. Agarramos este programa, al que se le da la descripción de lo que uno quiere hacer y este te va arrojando ciertas imágenes”, detalla Karyn Coo sobre el proceso.

Pese a que la colección salió con éxito, Coo confiesa que el inicio fue difícil. “Al principio fue bien decepcionante porque sentía que no estaba llegando al resultado que realmente tenía en mi cabeza y a lo que quería transmitir (…). Eran como siluetas muy forzadas”, afirma.

“Sin embargo, de a poco fui entendiendo el programa y fui entendiendo también cómo pedirle que me haga las cosas que quería (…), pero sí, en un principio fue más complicado, sentía que no estaba llegando a puerto con lo que quería“, agrega la diseñadora nacional.

Respecto al uso de esta tecnología, cuenta que es una herramienta “totalmente complementaria. Te ahorra un montón de tiempo, te permite ver que cosas hacer y cuáles no. Ahorra mucho tiempo, mucho dinero y creo que es complementario con la cabeza de uno“.

“Nunca se podrá reemplazar la mente del ser humano”

A María José Ramírez, diseñadora de vestuario upcycling, le parece bien el uso de la IA durante la creación de moda, pero ve sus límites. “Estoy de acuerdo con todo lo que aporte al trabajo, pero no así al hacer, ya que el hacer nunca se reemplazará. Nunca se va a poder reemplazar la mente y manos del ser humano“, afirma.

“El ser humano, desde los principios de los tiempos y hasta el fin de estos, va a ser irremplazable (…). La IA se creó por personas, con una base de datos que se entregó y que funciona por lógica, pero en la moda (…) la lógica queda bastante atrás, debido a que tienes que salirte de las cosas lógicas para crear arte“, añade.

Ramírez, quien también es directora creativa y dueña de la marca BadPink, la IA sirve para “ayudar y complementar“. “Siempre tenemos que estar abiertos a lo que va sucediendo y cómo podemos integrarlo a nuestra vida diaria, a nuestro trabajado y creaciones. De ninguna manera me cierro a esto y me gustaría aprender mucho más”.

Finalmente, la diseñadora cree que la IA puede especialmente ayudar a las personas a las que les cuesta llevar a cabo los proyectos que tienen en su mente, porque “hay creativos que no saben hacer, pero que tienen muy buenas ideas, o sea, no saben realizarlas, ejecutarlas o tienen miedo de que no resulten como están en su mente”.

La importancia de las regulaciones

Leticia Faviani, diseñadora y directora de Andes Fashion Week Chile, pone el énfasis en la importancia de que existan regulaciones, especialmente en lo que respecta los derechos de autor. “Deberíamos confiar en que, a medida que vaya desarrollándose, también van a existir regulaciones que protejan la sensibilidad humana“.

“Está latente el miedo o la sensación de que el ser humano pueda ser reemplazado, (…) pero no es tan así, ya que nos hará falta tiempo para ver las reales consecuencias de adoptar métodos como la IA y va a depender del enfoque se le dé, de ver el vaso medio lleno o medio vacío, y de las regulaciones que esto traiga para su uso”, estima.

Para Faviani hay una sensibilidad del ser humano “que va por la emocionalidad, el contacto y la conexión con la gente, y eso nadie se lo va a quitar a un artista. (…) El que un bot tenga una capacidad indefinida de alojar datos y procesarlos para crear algo, nunca va a compararse con la experiencia vivida y relatada de forma humana“.

¿Cómo asistir a la muestra Just Another AI. Exhibition?

La muestra Just Another AI. Exhibition estará abierta al público hasta el 10 de marzo, entre las 11:00 y 21:00, en Galería Patio (Alonso Córdova 3877, Vitacura). Junto a la exhibición, los asistentes podrán vivir una experiencia de IA de la mano de Samsung y su Serie Galaxy S24.