Un equipo de científicos de Corea del Sur desarrolló PSiFI, una tecnología portable capaz de identificar emociones humanas en tiempo real.

“Esta tecnología innovadora está preparada para revolucionar varias industrias, incluidos los sistemas portátiles de próxima generación que brindan servicios basados ​​en las emociones”, detallaron desde el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan (UNIST).

En un comunicado, la institución surcoreana detalló que esta tecnología que posee es un “sistema multimodal” de reconocimiento de emociones humanas que combina datos de expresión verbal y no verbal para utilizar de manera eficiente información emocional integral.

“En el núcleo de este sistema se encuentra el PSiFI, que es autoalimentado, sencillo, extensible y transparente. Cuenta con un sensor de tensión y vibración triboeléctrico bidireccional, el primero de su tipo, que permite la detección e integración simultáneas de datos de expresión verbal y no verbal“, afirmaron.

Una de las novedades del sistema es que está “totalmente integrado” con un circuito de procesamiento de datos para la transferencia inalámbrica de datos, lo que permite el reconocimiento de emociones en tiempo real.

Utilizando algoritmos de aprendizaje automático, esta innovadora tecnología realizó tareas de reconocimiento de emociones humanas “precisas y en tiempo real, incluso cuando las personas usan máscaras“. Uno de sus desarrolladores, el profesor Jiyun Kim, afirmó que también “se puede personalizar para cada individuo“.

“Para una interacción efectiva entre humanos y máquinas, los dispositivos de interfaz hombre-máquina (HMI) deben ser capaces de recopilar diversos tipos de datos y manejar información integrada compleja. Este estudio ejemplifica el potencial del uso de emociones, que son formas complejas de información humana, en sistemas portátiles de próxima generación”, añadió.

Jin Pyo Lee, el primer autor del estudio, afirmó que con este sistema “es posible implementar el reconocimiento de emociones en tiempo real con solo unos pocos pasos de aprendizaje y sin complejos equipos de medición. Esto abre posibilidades para dispositivos portátiles de reconocimiento de emociones y servicios de plataforma digital basados ​​en emociones”.

