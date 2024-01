Malas noticias llegaron para los fanáticos y fanáticas de los Super Campeones (Captain Tsubasa), ya que su creador anunció que se retira, por lo que las obras aún activas llegarán a su fin.

El próximo mes de abril saldrá el tomo 20, el que será el último. Incluirá los capítulos finales de los mangas Captain Tsubasa: Rising Sun The Final y Captain Tsubasa Memories 4: Saikyō! Meiwa FC Densetsu.

Su creador, el mangaka Youichi Takahashi (63), señaló que se retira debido a problemas de salud asociados con la edad. Además, afirmó que terminar la preciada obra le tomaría cerca de 40 años, por lo que lo mejor es dar un paso al costado.

“A día de hoy sigo gozando de buena salud. Sin embargo, a medida que continúo haciendo manga, el declive de mi condición física relacionado con la edad se ha hecho inevitable. La velocidad a la que dibujo ha disminuido considerablemente y mi vista se ha deteriorado. Es difícil concentrarse”, sostuvo.

La obra original de Takahashi consta de 37 volúmenes que fueron publicados entre 1981 y 1988 en Weekly Shonen Jump. Sin embargo, luego de que el manga oficial terminara, se realizaron una gran cantidad de continuaciones que en abril de este año finalizarán.

