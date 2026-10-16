Corte concede libertad condicional a Patricio Maturana, excarabinero condenado por cegar a Fabiola Campillai

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Talca acogió este viernes la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa del excarabinero Patricio Maturana Ojeda, condenado por apremios ilegítimos contra la senadora Fabiola Campillai durante el estallido social.

La comisión acogió por unanimidad la petición de Maturana, quien contaba con el beneficio de salida dominical desde enero de este año.

La decisión fue criticada duramente por la senadora, quien argumentó que el excarabinero “nunca colaboró con la justicia, jamás se ha arrepentido de dispararme y causarme el daño irreparable hacia mi persona”.

Incluso presentó un escrito ante la comisión para manifestar su rechazo al beneficio, debido a cómo podría afectar su seguridad e integridad psíquica, argumentos que finalmente fueron desestimados por la entidad.

Maturana, quien fue condenado a una pena de 12 años y 183 días de prisión, podrá hacer efectiva la libertad condicional una vez que cumpla el período mínimo de su condena, lo que ocurrirá a partir del 2 de diciembre de 2026.

Para el fallo, la comisión tomó en consideración el informe psicosocial del condenado elaborado por Gendarmería, que remarca que Maturana tiene un riesgo de reincidencia “muy bajo” y buen comportamiento en prisión.