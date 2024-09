“El comienzo de una nueva era”: Apple presenta los nuevos iPhone 16 potenciados con inteligencia artificial

Desde la compañía de la manzana mordida señalaron que son sus primeros teléfonos celulares “diseñados desde cero teniendo en cuenta a Apple Intelligence”, la inteligencia artificial (IA) de la empresa.

(CNN/CNN Chile) – Apple anunció este lunes su nueva línea de iPhone 16, sus primeros teléfonos celulares “diseñados desde cero teniendo en cuenta a Apple Intelligence”, la inteligencia artificial (IA) de la compañía, según dijo su director ejecutivo, Tim Cook.

En el evento ‘It’s Glowtime’ realizado desde su sede en Cupertino, California, Cook subrayó que el iPhone 16 “marca el comienzo de una nueva era emocionante”, y sostuvo que se han colocado en el centro de los iPhone poderosos chips para hacerlo “más útil y agradable”.

Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software de Apple, describió Apple Intelligence como “una inteligencia que entiende” al usuario y usuaria. “La inteligencia de Apple es el sistema de inteligencia personal que se encuentra en el corazón de la línea iPhone 16 y que tiene la capacidad de comprender y crear lenguaje e imágenes, y de actuar en el nombre de los usuarios para simplificar las tareas diarias”.

iPhone 16

El iPhone 16 tiene un nuevo chip A18 con proceso de 3 nm que es 30% más rápido que la CPU del iPhone 15, un botón de acción que debutó en los modelos Pro del año pasado y un nuevo botón de control físico de la cámara debajo del botón de encendido.

Botón de control de la cámara: una nueva función de control de la cámara, a la que se accede con un botón en el lateral del teléfono, dará a los usuarios acceso a “inteligencia visual”, dijo este lunes Federighi. Por ejemplo, después de hacer clic en el control de la cámara, un usuario puede apuntar la cámara a un restaurante y el iPhone 16 mostrará información como reseñas, el menú y cómo hacer una reserva. También se puede utilizar para identificar cosas como razas de perros o lugares de interés y para agregar cosas a su calendario.

Mejoras de Siri: Siri ahora podrá extraer información de los mensajes de texto de los usuarios, lo que significa que puede recordarle recomendaciones de TV y música enviadas por amigos, dijo Federighi. Por ejemplo, el usuario puede decir: “Envíale a Erica las fotos de la barbacoa del sábado” y Siri entenderá qué fotos enviar y las enviará automáticamente a la persona correcta.

Nuevos colores y dos tamaños: los teléfonos vienen en blanco, negro, verde azulado, “ultramarino” y rosa. También están disponibles en dos tamaños; 6,1 pulgadas para el iPhone 16 y 6,7 pulgadas para el iPhone 16 Plus.

La línea 16 también viene repleta de botones, incluido el Botón de Acción personalizable de la generación anterior. Además, agrega un nuevo control deslizante de la cámara, que es una pequeña área al ras en el costado del teléfono que funciona mediante un toque, al igual que la pantalla del teléfono que responde a un dedo. Los usuarios pueden deslizar un dedo a lo largo de él para acceder y usar diferentes funciones de la cámara, como la profundidad de campo.

Procesador más rápido: el iPhone 16 viene con un 17% más de ancho de banda de memoria del sistema para soportar mejor Apple Intelligence, una pantalla de vitrocerámica que promete ser un 50% más resistente y una GPU un 40% más rápida que el modelo anterior.

Mismo precio: en Estados Unidos, el nuevo iPhone 16 tendrá un precio inicial de US$ 799, según informó la compañía. El iPhone 16 Plus tendrá un precio inicial de US$ 899.

iPhone 16 Pro

Mientras que la línea iPhone 16 Pro, el teléfono de gama alta de Apple, presenta aún más funciones de IA que el iPhone 16. Vendrá equipada con el chip A18 Pro, con un Neural Engine de 16 núcleos para las funciones de Apple Intelligence y, según la compañía, será capaz de ofrecer un rendimiento un 15% más rápido que el iPhone 15 Pro.

Pantallas más grandes: la línea iPhone 16 Pro es 0,2 pulgadas más grande que los modelos del año pasado; el Pro inicial mide 6,3 pulgadas y el Pro Max mide 6,9 pulgadas, lo que permite a los usuarios ver y hacer más en la pantalla. Apple dijo que los dispositivos incluyen los bordes más delgados hasta ahora.

Mejor batería, nuevos colores: el iPhone 16 Pro también cuenta con la batería de mayor duración en cualquiera de sus iPhone, y viene en cuatro colores: titanio blanco, titanio oscuro, titanio natural y un titanio color marrón desierto.

Video 4K: El iPhone 16 de gama alta también te permite grabar en resolución 4K a 120 fotogramas por segundo, con la capacidad de hacer el video en cámara lenta después de grabar un clip, en lugar de intentar obtener la configuración correcta mientras la acción está sucediendo. La línea Pro también recibirá una mejora en la grabación de audio, incluyendo audio espacial con reducción de ruido de fondo, lo que permite que los videos capten conversaciones de las personas centradas en el video, separándolas del ruido ambiental a su alrededor.

Precio: En Estados Unidos, el Apple iPhone 16 Pro costará desde US$ 999 y el iPhone 16 Pro Max empezará en US$ 1.199, anunció la compañía este lunes.