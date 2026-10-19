Chileno se convierte en campeón mundial de Valorant en China y dedica el triunfo a su madre fallecida días antes: “Solo juego por ella”

El jugador chileno Roberto Lobos, conocido como “Erde”, se coronó campeón mundial de Valorant junto al equipo “LOUD“ en el Valorant Champions Shanghai 2026, y fue elegido el jugador más valioso (MVP) del torneo. Tras la final, dedicó el título a su madre, quien falleció dos días antes de su debut en la competencia.

LOUD, equipo brasileño, venció a Vitality por 3-1 en la final disputada en China y consiguió su segundo título mundial, tras el de 2022. Erde sería el primer chileno en recibir el reconocimiento y el MVP más joven de la historia del torneo.

El jugador comenzó su carrera a los 14 años. En 2022 ingresó a Leviatán, club latinoamericano, con el que ganó las dos etapas clasificatorias del circuito Challengers de Latinoamérica Sur.

Su desempeño llamó la atención de LOUD, equipo con el que logró finalmente el hito.

Al recibir el trofeo, Erde reveló que su madre había fallecido dos días antes del primer partido de LOUD en el torneo, durante la fase de grupos: “Le quiero dedicar esta victoria a mi mamá; dos días antes de que jugáramos contra Edward Gaming (EDG) falleció. No lo podía creer, porque iba bien con su enfermedad, pero bueno, le dedico este torneo a ella. Solo juego por ella“.